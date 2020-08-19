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Бой Тайсон - Джонс могут отменить

Бой Тайсон - Джонс могут отменить
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф isport.ua
Рой Джонс требует больше денег за поединок.

Американский боксер Рой Джонс заявил, что его бой против Майка Тайсона может не состояться.

"Мне пришлось отменить другие дела, чтобы выйти на ринг, это изменило мое расписание. Я был вынужден все поменять. Это самая большая проблема.

Я больше не боксер на постоянной основе, поэтому мне приходится заниматься другими делами, чтобы зарабатывать. Если я не могу их делать, значит, мне должны за это выплачивать компенсацию.

Если они не сделают ситуацию более осмысленной, то бой будет отменен. Зачем я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября? Они мне сказали, что хотят больше зрителей. Но если будет больше зрителей, то это уже совсем другие деньги. Посмотрим, как все решится", – цитирует Джонса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что бой Майка Тайсона и Роя Джонса получил статус титульного.

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Все по теме:

Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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