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Лопес: Ломаченко поплатится за свою самоуверенность

Лопес: Ломаченко поплатится за свою самоуверенность
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Теофимо Лопес увидел плюс от того, что бой с украинцем пройдет без зрителей.

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес нашел позитивный момент от того, что его поединок с украинцем Василием Ломаченко пройдет без зрителей.

"Есть один плюс от того, что бой пройдет без зрителей. Слышно все что говорят в ринге бойцы. Я назову его гребаной су**ой. Все он поймет, ведь именно таким и есть его нутро.

Во мне сомневаются? И что с того? Мне-то какое дело? Все дело не в их мнении, а во мне. Думаю, Ломаченко поплатится за свою самоуверенность. Он считает себя богом, неуязвимым, бл**ь! Но как только он пропускает, сразу же очевидно, как он начинает нервничать. О да, он не любит этого. И мне это нравится!

Я даже не удивлюсь, если Ломаченко психанет и попытается меня ударить ногой. Или попытается пробить мне по яйцам. Так бывает, когда вы влезаете оппоненту в голову. Когда вы сперва унижаете его, а затем избиваете в ринге. Я уже давно в его голове! Жду не дождусь того момента, когда надену перчатки и размозжу ему череп", - дерзко заявил Лопес в интервью Ring TV

В этом же интервью Теофимо Лопес назвал Ломаченко жирдяем.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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