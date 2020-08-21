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Лопес: Хочу спустить Ломаченко с небес на землю

Лопес: Хочу спустить Ломаченко с небес на землю
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Теофимо заявил, что собирается встряхнуть украинского чемпиона.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от поединка с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

"Я думаю, что Ломаченко нуждается в том, чтобы ему надрали задницу. К этому все идет. Я хочу спустить его с небес на землю, а то он возомнил себя непобедимым. На момент нашего поединка я буду без боев примерно 10 месяцев. Это невыносимо, я жажду крови.

Собираюсь надрать Ломаченко задницу. В своей жизни каждый должен пройти через это. Он расслабился, его нужно встряхнуть", - заявил Теофимо в интервью CompuBox TV.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Схватка состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе без зрителей.

Ранее СМИ назвали гонорары Лопеса и Ломаченко за объединительный поединок.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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