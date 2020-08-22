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Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC
Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC

Уайт потроллил Поветкина перед боем (Фото, Видео)

Уайт потроллил Поветкина перед боем (Фото, Видео)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Диллиан Уайт раскручивает поединок как может.

Сегодня, 22 августа, в Брентфорде (Британия) состоится большой вечер профи-бокса, в главном бою которого местный супертяж Диллиан Уайт будет защищать свой пояс временного чемпиона WBC в хэвивейте против россиянина Александра Поветкина. Кроме того, боксеры сразятся за "бриллиантовый" пояс WBC.

Диллиан Уайт решил добавить градуса противостоянию несколькими выходками. Сначала он и его команда оделись точно так же, как и команда "Русского Витязя", а затем на церемонии взвешивания британец не подал руку Александру.

 
 
 
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We did it better

Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte)

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался значительно легче Уайта.

Напомним, основными спарринг-партнерами Александра были два украинских супертяжеловеса.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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