Уайт потроллил Поветкина перед боем (Фото, Видео)

Диллиан Уайт раскручивает поединок как может.

Сегодня, 22 августа, в Брентфорде (Британия) состоится большой вечер профи-бокса, в главном бою которого местный супертяж Диллиан Уайт будет защищать свой пояс временного чемпиона WBC в хэвивейте против россиянина Александра Поветкина. Кроме того, боксеры сразятся за "бриллиантовый" пояс WBC.

Диллиан Уайт решил добавить градуса противостоянию несколькими выходками. Сначала он и его команда оделись точно так же, как и команда "Русского Витязя", а затем на церемонии взвешивания британец не подал руку Александру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We did it better Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte) 21 Авг 2020 в 11:01 PDT

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался значительно легче Уайта.

Напомним, основными спарринг-партнерами Александра были два украинских супертяжеловеса.