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Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали

Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Обновлено 06:31 Сегодня Телеграф isport.ua
Старший Теофмио недоволен, что его сын не смог победить на Олимпиаде.

Наставник и отец обладателя пояса IBF в легком дивизиионе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что когда они победят чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), он должен будет им отдать свои олимпийские награды.

"Сыну бело невероятно обидно за Игры, ведь победу отдали французу, который затем оказался вторым. Мне кажется, Тео мог бы взять золотую медаль на Олимпиаде-2016, однако тогда мы представляли Гондурас, который ничего не дает AIBA. В Играх куплено все.

Мой сын сейчас первый в мире, не беря в расчет Ломаченко. Как можно обосновать то, что Теофимо обокрали на Олимпиаде? Ни один из тогдашних чемпионов не лучше моего сына.

Из-за этого я не могу уважать медали, который выиграл Василий. Когда мы с ним сразимся, то он обязан будет положить медали на стол и отдать нам. Ведь мы надерем ему задницу", - рассказал тренер в интервью AB Boxing News.

Ранее Теофимо заявил, что собирается встряхнуть украинского чемпиона.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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