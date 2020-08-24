Усик может выйти в ринг против россиянина Поветкина

У Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик может провести поединок с россиянином Александром Поветкиным, сообщает Ringpolska.

У Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC. Украинец занимает 2-ю строчку рейтинга WBC, уступая лишь Деонтею Уайлдеру, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри.

У Поветкина есть также вариант провести бой-реванш против Диллиана Уайта. Реванш Поветкин - Уайт могут провести до конца этого года.

Напомним, что Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта, став временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на пояс Фьюри.