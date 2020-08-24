Арум: Уайт мешал организации боя Фьюри - Джошуа и получил по заслугам

Боб Арум рад, что британец проиграл Поветкину.

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум отреагировал на поражение Диллиана Уайта в бою против Александра Поветкина. Британец проиграл российскому боксеру звание обязательного претендента на титул чемпиона WBС.

"Проблема Уайта в том, что думал не о бое с Поветкиным, а о схватке с Тайсоном Фьюри. Это же супертяжелый вес! Здесь нельзя выходить на ринг с мыслями о каком-то другом боксере. Нужно концентрироваться на текущем сопернике.

Думаю, что Диллиан Уайт получил по заслугам. Он говорил отвратительные вещи о Тайсоне Фьюри, спорил с WBC по поводу своего статуса обязательного претендента. К тому же, он мешал организации боя Фьюри - Джошуа", - цитирует Арума Boxing Scene со ссылкой на IFL TV.

Напомним, что Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде, завоевав также "бриллиантовый" пояс WBC.

Ранее сообщалось, что российский супертяж согласился на реванш против Диллиана Уайта.