Беллью: Уайту нужно выходить и побеждать Поветкина

Британец считает, что карьера Уайта на кону перед вторым боем с Поветкиным.

Известный в прошлом боксер Тони Беллью, который завершил карьеру после поражения от Александра Усика, считает, что Диллиан Уайт обязан побеждать Александра Поветкина в поединке-реванше.

«Уайту нужно кое-что изменить перед вторым боем. Мы с ним это обсудим. Ему нужны изменения, но я все еще верю, что он способен идти к своей цели и стать чемпионом».

«Диллиан 1000 дней был обязательным претендентом, но оказался в странной ситуации, когда ему нужно выигрывать в реванше, ведь его карьера теперь на кону».

«Ему нужно выходить и побеждать Поветкина», - считает Беллью.

Ожидается, что второй бой пройдет в конце года.