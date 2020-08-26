Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)

В Таунсвилле (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок местных боксеров Тима Цзю и Джеффа Хорна.

На кону главного боя стояли титулы Цзю по версиям IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе.

Сын легенды бокса Кости Цзю Тим сумел победить более опытного Хорна техническим нокаутом. После восьмого раунда Джефф принял решение сдаться.

Отметим, этот бой должен был состояться еще в апреле, однако пандемия коронавируса отложила все спортивные мероприятия на более поздний срок. Этот успех стал для непобедимого Тима 16-м в карьере. Хорн, в свою очередь, проиграл в третий раз в 24 боях в профи.

Джефф прославился на весь мир, когда в 2017 году добыл спорную победу над Мэнни Пакьяо.