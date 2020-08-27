Бой Ломаченко - Лопес может пройти со зрителями

Бой состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпионский бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может пройти со зрителями в зале.

На кону предстоящего поединка стоит статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

«Если мы получим добро от правительства штата Невада, то постараемся провести бой Ломаченко и Лопеса с ограниченным количеством зрителей. Если такой вариант невозможен, то бой состоится в «пузыре», — заявил Арум.

Бой Ломаченко и Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе. За этот поединок украинец заработает 3,25 миллиона долларов, гонорар американца составит 1,5 миллиона.

После победы над Люком Кэмпбеллом в последнем бою Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC. Лопес, нокаутировав Ричарда Комми, стал чемпионом по версии IBF.