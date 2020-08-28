Бой Постол - Рамирес: оба боксера выйдут в ринг после длительного простоя

Постол и Рамирес не обеспокоены длительными простоями перед их боем.

Украинский экс-чемпион мира Виктор Постол (31-2, 12 КО) и чемпион по версиям WBO и WBC в суперлегком весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) на пресс-конференции перед их боем в Лас-Вегасе заявили, что длительный простой не повлияет на их готовность к поединку.

До боя Постол - Рамирес украинец не боксировал 16 месяцев, тогда как у Рамиреса перерыв получился в 13 месяцев. Их бой дважды переносился сперва с февраля на май, а потом на конец августа.

"Знаете, это не новость для меня, потому что у меня было два или три таких больших перерыва до этого. Так что я к этому привык. Говоря о Хосе, то я не уверен, как это повлияет на него. Но посмотрим", - сказал Постол

"Нет, не повлияет, приятель. Я, наверное, провел более сотни раундов спаррингов в этом году. Так что, знаете, мне казалось, что я никогда не покидал спортзал - 2020 год пролетел так быстро, понимаете?", - парировал Рамирес.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

Бой Постол - Рамирес пройдет в субботу, 29 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.