Уайт отстранен от бокса после боя с Поветкиным

Британцу нужно восстановиться после тяжелого нокаута.

Британский совет бокса (BBBofC) отстранил супертяжеловеса Диллиана Уайта (27-2, 18 KO) на 28 дней от занятий боксом после поединка против Александра Поветкина (36-2-1, 25 KO).

Причина отстранения – медицинские показания. Уайту нужно восстановиться после тяжелого нокаута.

Учитывая, насколько опасным выглядел субботний нокаут, Уайт получил относительно короткое время отстранения, поэтому это должно лишь порадовать промоутера Эдди Хирна, запланировавшего уже на ноябрь реванш.

Напомним, Поветкин отправил Уайта в тяжелый нокаут.