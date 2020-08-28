"Его жестко отметелят": Лопес-старший вновь наехал на Ломаченко

Отец и тренер Теофимо Лопеса прокомментировал грядущий бой между его сыном, который является чемпионом мира по версии IBF в легком весе, и украинским чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в том же весе Василием Ломаченко. Как обычно, Лопес-старший не стеснялся выбирать выражения.

"Мой сын обязательно выиграет. Он так жестко "отметелит" Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Василий будет очень расстроен из-за поражения.

Понимаете, Ломаченко привык побеждать. Он привык обманывать людей с помощью тех вещей, которые делает в ринге. Но мой сын не поведется на его уловки. Теофимо его не уважает. Скоро весь мир поймет, что я говорю правду", - цитирует Лопеса-старшего boxing247.

Отметим, объединительный чемпионский бой Ломаченко - Лопес намечен на середину октября.

Ранее Ломаченко прокомментировал трэш-ток со стороны Лопесов, отметив, что они занимаются раскруткой шоу.