Тайсон Фьюри: Если бой с Уайлдером не состоится, давайте с Джошуа

Тайсон Фьюри в любое время готов встретиться с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что готов провести бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа в декабре, если третий поединок против Деонтея Уайлдера не состоится.

"Если бой с Уайлдером не состоится, давайте устроим поединок с Джошуа в декабре. Почему бы нет? Я готов сейчас же приступить к работе. Могу боксировать с ним хоть сегодня вечером. Готов надрать его задницу в любое время дня и ночи.

Я фанат спортзала. Мне нужно работать. Я сказал Фрэнку, сказал Бобу: "Я хочу боксировать, я тренировался без перерыва, я готов к бою, давайте приступать к работе". Какой бы это ни был бой и где бы он ни был, давайте уже начнем и сделаем это возможным", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее Фьюри назвал свой с Джошуа поединок самым большим из возможных.