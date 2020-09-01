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Красюк озвучил план Усика по завоеванию чемпионского пояса

Красюк озвучил план Усика по завоеванию чемпионского пояса
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф isport.ua
Александр Красюк рассказал о ближайших планах Александра Усика.

Украинский супертяж Александр Усика является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO. Однако прежде, чем он выйдет на бой за титул, украинец должен встретиться с Дереком Чисорой. Обо всем этом напомнил промоутер Усика Александр Красюк.

"Усик был обязательным претендентом на пояс WBO более года. Он согласился позволить Джошуа провести защиту против Пулева, с условием, что победитель сразится с ним следующим. Это условие по-прежнему актуально.

Наш план следующий: А) победить Дерека Чисору. Б) подтолкнуть Джошуа к соблюдению правил WBO или освободить титул. В) победить Джошуа (или другого чемпиона) и стать чемпионом в тяжелом весе. Просто и практично", - сказал Красюк в интервью Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн выразил сомнения в том, что Усик откажется от боя с Джошуа.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Александр Красюк.

Автор:

Телеграф
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