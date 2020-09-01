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Ломаченко - Лопес: в бою разыграют еще один пояс

Ломаченко - Лопес: в бою разыграют еще один пояс
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Укринформ
В бою Ломаченко - Лопес разыграют титул франчайзингового чемпиона WBC.

Победитель боя станет владельцем четырех чемпионских поясов.

WBC решила разыграть статус франчайзингового чемпиона в бою между обладателем поясов WBC Franchise, WBA Super и WBO Василием Ломаченко и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом, сообщает ресурс WBN.

Такое решение было принято на 58-м съезде организации. Ранее франчайзинговый титул не разыгрывали ни в одном бою. Статус франчайзингового чемпиона дает возможность его владельцу выбирать любых соперников для поединков под эгидой организации.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября 2020 года в Лас-Вегасе.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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