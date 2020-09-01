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Хейни: Лопес крутой только в интернете, в жизни он совсем другой

Хейни: Лопес крутой только в интернете, в жизни он совсем другой
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф isport.ua
Дэвин Хэйни рассказал, кто захочет с ним боксировать.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) считает, что боксировать с ним захочет тот из чемпионов дивизиона, кто первым проиграет свой бой.

Боксер также высказался о Теофимо Лопесе, отметив, что в жизни он ведет себя не так, как в социальных сетях.

"Лопес крутой только в интернете. В жизни он совсем другой. Я как-то разговаривал с ним, спрашивал обо всем этом. И я не почувствовал той энергии, которая исходит от него через соцсети.

Тот, кто первым проиграет, тот сразу же захочет провести со мной поединок. Василий Ломаченко, Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, кто первым проиграет, тот внезапно и захочет со мной боксировать. В этом я уверен. Кто из них первым проиграет? Это может сделать любой. Ничего в этом эдакого нет. Это бокс", - сказал Хэйни в интервью Fighthype.

Отметим, что следующий бой Хэйни проведет 3 октября в США. Соперник боксера пока неизвестен.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.

Автор:

Телеграф
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