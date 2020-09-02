Хирн: Команда Поветкина на 100% настроена на второй бой с Уайтом

Боксеры могут выйти на ринг уже в ноябре.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил примерную дату реванша временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

"Команда Поветкина на 100 процентов настроена на второй бой. Они довольны, в реванше Поветкин заработает много денег. Кроме того, они уверены в победе.

Мы проведем бой 14 или 21 ноября. Это через 12 недель. Речь идет о супертяжелом дивизионе, так что проблем со сгонкой веса возникнуть не должно. Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а затем отправятся в тренировочный лагерь", - цитирует Хирна BoxingNews24.

Напомним, что Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде, завоевав "бриллиантовый" пояс WBC. Поединок состоялся 22 августа в Британии.

Ранее сообщалось, что Уайта отстранили от бокса почти на месяц после боя с Поветкиным.