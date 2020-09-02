Климас: Мы ни разу не наблюдали настоящего Ломаченко

Менеджер считает, что украинский боксер никогда не показывал более 65% своих возможностей.

Промоутер украинского чемпиона WBC Franchise, WBA Super и WBO в легкой весовой категории Эгис Климас рассказал, что думает касательно своего клиента.

"Можно я вам скажу что-то: никто и никогда не видел, чтобы Василий выложился на ринге более, чем на 65%. У Ломаченко никогда не было оппонентов, которые вынуждали бы его это делать.

Ни один человек не может заставить его показать 100% своих возможностей. Получается, что мы ни разу не наблюдали настоящего Василия", – приводит слова Климаса ESPN.

Напомним, что бой украинца и американца Тео Лопеса запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Ранее чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от грядущего поединка.