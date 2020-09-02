Беллью: Я не жалею, что подрался с Усиком

Британец вспомнил бой с Александром Усиком.

Известный британский боксер Тони Беллью вспомнил свой бой против Александра Усика, который он проиграл нокаутом в восьмом раунде в ноябре 2018 года:

«Меня спрашивали, как я себя чувствую после такого поражения. Я был опустошен. Моя карьера завершилась. Перед этим поединком я знал, что уйду, невзирая на его исход.

Я желаю Усику только успеха. Я не жалею, что подрался с ним. Я сделал все, что мог, против лучшего, на мой взгляд, крузера, который когда-либо жил.

Он сделал то, чего в первом тяжелом весе не делал больше никто, – объединил все четыре пояса и титул издания The Ring. А затем защитил их против лучшего претендента, то есть меня».

Ранее Белью признался, что после боя с Усиком опомнился уже в раздевалке.