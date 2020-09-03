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Поветкин: Хочу стать чемпионом мира, этого у меня еще не было

Поветкин: Хочу стать чемпионом мира, этого у меня еще не было
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф isport.ua
Российский боксер рассказал о планах на будущее.

Обладатель временного титула чемпиона WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) рассказал, сколько еще планирует боксировать и признался, кого хотел бы видеть своими соперниками.

"Буду боксировать до той поры, пока мне хочется и пока позволяет здоровье. Мне нравится испытывать адреналин во время боя.

Каждый поединок – это опыт. Каждый раз ты видишь какие-то ошибки, с которыми надо работать. Еще есть много боксеров, с которыми можно побоксировать и отношения повыяснять.

Скорее всего, ближайший бой – это матч-реванш с Диллианом Уайтом. Я посмотрел, почему и как я пропускал. Постараюсь эти ошибки исключить. Момент с нокаутом? Удар как на автопилоте вылетел. Не могу сказать, что я его готовил, но мы его тренировали на сборах и тренировках. Удар сыграл в нужный момент.

Мне бы хотелось с Тайсоном Фьюри побоксировать и с Энтони Джошуа еще раз попробовать. Оба боксера сильные и хорошие. Хочу стать чемпионом мира среди профессионалов. Вот этого у меня еще не было", - цитирует Поветкина Матч ТВ.

Ранее промоутер назвал возможные даты для реванша Поветкина с Уайтом. Отметим, что британец уже начал подготовку ко второму бою.

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Александр Поветкин, Спорт, Бокс.

Автор:

Телеграф
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