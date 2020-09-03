Канело может вернуться на ринг только в следующем году

Транслятор готов выплатить мексиканцу только половину оговариваемой суммы.

Мексиканская звезда бокса Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) может вернуться на ринг только в следующем году, поскольку у его команды до сих пор нет соглашения с платформой DAZN, которая пытается договориться о снижении его гонорара.

Согласно сделке с DAZN, 30-летний боксер должен заработать не менее 35 миллионов долларов за каждое выступление. Платформа предлагает половину этой суммы за следующий бой Альвареса, аргументируя это тем, что промоутерская группа Golden Boy Promotions не выполнила своего обещания организовать один "супербой" в год с мексиканским бойцом.

WBC недавно назначил бой Канело и Анви Йилдирима за вакантный титул чемпиона мира в суперсреднем весе. Руководство DAZN уже заявило, что не будет принимать турка в качестве еще одного соперника мексиканца.

Представители Golden Boy Promotions в свою очередь сообщили, что переговоры с Билли Джо Сондерсом и Каллумом Смитом продолжаются.

Последний бой "Канело" провел в ноябре прошлого года, досрочно выиграв у Сергея Ковалева.