Джошуа: Фьюри опередил меня лет на пять-шесть

Энтони Джошуа высказался о том, что Тайсон Фьюри профессионально опередил его.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением Тайсоне Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющим поясом WBC.

"Фьюри опередил меня лет на пять-шесть в профессиональном росте. Когда он становился профессионалом, я впервые надевал перчатки.

Мы часто не ходили в школу, поэтому многие наши комментарии и действия не очень хороши. Но если говорить о нем, как о боксере, то он талантлив и неуклюж, этого часто бывает достаточно, чтобы высоко подняться в жизни", - цитирует Джошуа GQ Middle East.

Ранее Джошуа выразил надежду на то, что после боя с Пулевым он встретится с Фьюри.