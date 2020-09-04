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Отец Лопеса: Мой сын намного лучше, чем Ломаченко

Отец Лопеса: Мой сын намного лучше, чем Ломаченко
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф xsport.ua
Бой Лопеса и Ломаченко хотят провести в октябре.

Отец чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса заявил, что не считает Василия Ломаченко классным боксером.

По словам Лопеса-старшего, его сын действует в ринге гораздо эффективнее.

«Мой сын намного лучше, чем Ломаченко. Я не считаю хорошим бойца, который выбрасывает миллион ударов, как Ломаченко. Нам не нужно выбрасывать столько ударов. Мой сын выходит в ринг, и каждый его удар имеет значение. Во время поединка Теофимо непоколебим, он не волнуется, он очень спокоен».

«Если вы заметили, в бою с Комми мой сын только то и делал, что ловил его в последние 30 секунд первого раунда. Он легко взял этот раунд, Комми ни разу хорошо не попал справа. Все говорили, что Ричард достанет его правой рукой, но Комми не притронулся к Теофимо. Мой сын нейтрализовал его правую руку. Комми пытался пробивать слева, но все равно промахивался», — подытожил Лопес-старший.

Бой Лопеса и Ломаченко запланирован на 17 октября. На кону поединка стоит статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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