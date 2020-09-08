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Ломаченко и другие: Майк Тайсон назвал любимых боксеров

Ломаченко и другие: Майк Тайсон назвал любимых боксеров
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Легендарный американский боксер назвал своих любимчиков.

54-летний американский боксер Майк Тайсон рассказал, какие бои он смотрит и кто ему нравится на ринге. Первым он вспомнил украинского боксера Василия Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе. Также, он похвалил других боксеров, а Гарсию назвал крутым парнем.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Дэвин Хэйни хорош, Шакур [Стивенсон] тоже хорош. Тот парень из Балтимора тоже в порядке (Джервонта Дэвис), Эррол Спенс по-настоящему хорош, [Теренс] Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!" — приводятся слова Тайсона в «инстаграме» ESPN Ringside.

Напомним, Василий Ломаченко свой следующий бой должен провести 17 октября против Теофимо Лопеса. В этом бою определится абсолютный чемпион мира в легком весе.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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