Ломаченко и другие: Майк Тайсон назвал любимых боксеров

Легендарный американский боксер назвал своих любимчиков.

54-летний американский боксер Майк Тайсон рассказал, какие бои он смотрит и кто ему нравится на ринге. Первым он вспомнил украинского боксера Василия Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе. Также, он похвалил других боксеров, а Гарсию назвал крутым парнем.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Дэвин Хэйни хорош, Шакур [Стивенсон] тоже хорош. Тот парень из Балтимора тоже в порядке (Джервонта Дэвис), Эррол Спенс по-настоящему хорош, [Теренс] Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!" — приводятся слова Тайсона в «инстаграме» ESPN Ringside.

Напомним, Василий Ломаченко свой следующий бой должен провести 17 октября против Теофимо Лопеса. В этом бою определится абсолютный чемпион мира в легком весе.