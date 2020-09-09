Самый успешный боксер требует от промоутера 280 млн долларов

Сауль Альварес подал иск на 280 миллионов против своего промоутера Де Ла Хойи и DAZN.

Мексиканский чемпион мира в среднем, полутяжелом и втором среднем весе Сауль Альварес обратился в суд с иском против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи и его компании Golden Boy Promotions, а также стримингового сервиса DAZN.

30-летний боксер обвиняет их в мошенничестве и нарушении подписанного ранее контракта, по которому он должен проводить два боя в год с гонораром в 35 миллионов долларов за каждый.

Сауль Альварес требует 280 миллионов долларов компенсации в иске, ведь в 2020 году он пока что не провел ни одного поединка, а в DAZN решили сократить его гонорар на половину.

Помимо этого боксер хочет судебным способом добиться права драться в боях, которые будут организованы для него другими промоутерскими компаниями, нежели Golden Boy Promotions.

Ранее сообщалось, что DAZN согласна платить мексиканцу 35 миллионов долларов за каждый бой при условии, что Канело будет проводить два поединка в год, а один из них будет против топового соперника. Однако, представители платформы не считают, что минувшие поединки Альвареса с Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым подпадают под определение «топовых» с коммерческой точки зрения.

В последнем своем бою Альварес в ноябре прошлого года победил россиянина Сергея Ковалева, нокаутировав того в 11-м раунде.