Мейвезер отреагировал на убийство боксера в США

Американский боксер профессионал Дэнни Гонсалес был застрелен в Калифорнии.

"Покойся с миром, чемпион. Ты ушел, но тебя не забудут", - написал Мейвезер на своей страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Дэнни Гонсалесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram R.I.P champ gone but never forgotten. Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 8 Сен 2020 в 1:56 PDT

Американского боксера Дэнни Гонсалеса застрелили 7 сентября в Морено-Вэлли в Калифорнии. Неизвестный подошел к бойцу и открыл по нему огонь. Также ранения получили и двое подростков, находившиеся неподалеку. Они были доставлены в больницу и их жизням ничего не угрожает.

Дебютный бой Дэнни Гонсалеса на профи-ринге:

Гонсалес стал боксером Mayweather Promotions в 2016 году. На профи-ринге Дэнни провел три поединка, в которых одержал три победы. Он выступал в полулегком весе.