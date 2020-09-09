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Мейвезер отреагировал на убийство боксера в США

Мейвезер отреагировал на убийство боксера в США
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Американский боксер профессионал Дэнни Гонсалес был застрелен в Калифорнии.

"Покойся с миром, чемпион. Ты ушел, но тебя не забудут", - написал Мейвезер на своей страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Дэнни Гонсалесом.

 
 
 
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R.I.P champ gone but never forgotten.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Американского боксера Дэнни Гонсалеса застрелили 7 сентября в Морено-Вэлли в Калифорнии. Неизвестный подошел к бойцу и открыл по нему огонь. Также ранения получили и двое подростков, находившиеся неподалеку. Они были доставлены в больницу и их жизням ничего не угрожает.

Дебютный бой Дэнни Гонсалеса на профи-ринге:

Гонсалес стал боксером Mayweather Promotions в 2016 году. На профи-ринге Дэнни провел три поединка, в которых одержал три победы. Он выступал в полулегком весе.

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Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, Дэнни Гонсалес.

Автор:

Телеграф
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