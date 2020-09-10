Соперник Ломаченко не хочет произносить имя украинца

Бой с украинским чемпионом состоится 17 октября.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес снова высказался по поводу своего будущего соперника, украинца Василия Ломаченко.

Американец признался, что после предстоящего боя он даже слышать ничего не хочет о Ломаченко.

«Лично мне не нравится этот парень, а также то, как он себя ведет. Он [Ломаченко] высокомерен. Не хочу даже произносить его имя и делать ему пиар».

«В каждом интервью меня спрашивают об этом парне. Его имя не влияет на мою карьеру, и после этого боя я не хочу больше слышать или говорить о нем», — подытожил Лопес.

Объединительный бой за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 17 октября в Лас-Вегасе. В случае победы над Ломаченко Лопес отберет у украинца пояса по версиям WBA, WBC и WBO.

Титул IBF Теофимо завоевал после победы над Ричардом Комми в декабре прошлого года.