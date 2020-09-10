Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа зарплата Луческу в Динамо
Названа зарплата Луческу в Динамо
Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн
Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)
Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)

Соперник Ломаченко не хочет произносить имя украинца

Соперник Ломаченко не хочет произносить имя украинца
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм
Бой с украинским чемпионом состоится 17 октября.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес снова высказался по поводу своего будущего соперника, украинца Василия Ломаченко.

Американец признался, что после предстоящего боя он даже слышать ничего не хочет о Ломаченко.

«Лично мне не нравится этот парень, а также то, как он себя ведет. Он [Ломаченко] высокомерен. Не хочу даже произносить его имя и делать ему пиар».

«В каждом интервью меня спрашивают об этом парне. Его имя не влияет на мою карьеру, и после этого боя я не хочу больше слышать или говорить о нем», — подытожил Лопес.

Объединительный бой за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 17 октября в Лас-Вегасе. В случае победы над Ломаченко Лопес отберет у украинца пояса по версиям WBA, WBC и WBO.

Титул IBF Теофимо завоевал после победы над Ричардом Комми в декабре прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 Клуб Серии А возобновил переговоры по украинскому форварду Динамо
03 Моуринью подколол неудачную попытку купить Месси
04 Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open-2020, обыграв соперницу без рейтинга (Видео)
05 Азаренко сыграет в полуфинале US Open 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь