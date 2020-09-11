Боксер, нокаутировавший Тайсона, дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес (Видео)

Известный американский супертяж Дэнни Уильямс поделился своими ожиданиями от чемпионского боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

"Нет сомнений, что победит Ломаченко. Он - потрясающий боксер, просто фантастический соперник. Ломаченко - один из двух моих любимых боксеров. Кто второй? Сауль Альварес. Мне очень нравятся эти ребята", - рассказал Дэнни Уильямс в комментарии для Youtube-канала USACHEV TV.

Отметим, сегодня в Химках (Россия) Дэнни Уильямс, который сражался с Виталием Кличко и побеждал нокаутом Майка Тайсона, сразится с известным российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым. Бой пройдет по правилам бокса и станет дебютным для россиянина на боксерском профи-ринге.

Видео боя Дэнни Уильямс - Виталий Кличко:

Видео боя Дэнни Уильямс - Майк Тайсон:

Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC.

Ранее известный британский боксер рассказал, как победить Ломаченко.