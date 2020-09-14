Заб Джуда назвал следующего соперника для победителя боя Ломаченко - Лопес

Бывший чемпион мира Заб Джуда выразил уверенность в том, что победитель поединка между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом в будущем сразиться с Дэвином Хэйни, которому принадлежит титул WBC в легком весе.
"Я действительно думаю, что поединок этой схватки встретится с Хэйни. Это даже не мое желание, просто этот бой обязательно состоится.
Почему я так считаю? Все просто: лучшие должны боксировать с лучшими. А если этого не будет, то фаны посмотрят на тебя и скажут: "Чувак, что ты делаешь? Если ты не покажешь яйца и не выйдешь на бой против топового боксера, то никто не будет тебя уважать", - заявил Джуда в интервью YouTube-каналу FightHype.
Напомним, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.
Ранее сообщалось, что украинский чемпион опубликовал афишу поединка против Лопеса.