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Деревянченко: Могу делать все, что угодно, когда выиграю пояс, только не плакать

Деревянченко: Могу делать все, что угодно, когда выиграю пояс, только не плакать
11:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Украинец рассказал, что запретил ему делать тренер после завоевания чемпионского титула.

Претендент на пояс чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал предстоящий 26 сентября бой против чемпиона WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

"Я пересмотрел свои бои с Джейкобсом и Головкиным много раз, поэтому, конечно, я знаю свои ошибки и пытаюсь все исправить. Когда я вернулся в зал после этих боев, я работал над ошибками. Я всегда стараюсь быть лучше, чем был раньше. Я также собираюсь продолжать делать то, что делаю, так что этот тренировочный лагерь такой же с некоторыми изменениями в спарринг партнерах с разными стилями для каждого боя.

Конечно, мой любительский опыт дал мне многое в моей профессиональной карьере. Я понимаю, что у меня это есть, поэтому я морально готов к этому бою, потому что за свою любительскую карьеру я провел бои с множеством хороших боксеров, чемпионов мира. Когда я приехал в США, конечно, не все мои соперники были такими хорошими, как Чарло, но я был готов к этим боям с момента своего первого профессионального боя. Мой опыт всегда помогал мне. Я могу почувствовать соперников, поработать с ними на ринге, и после одного, двух, трех раундов я могу понять их немного лучше, чем, может быть, Чарло. Я готов ко всему. 12 раундов. Если меньше, я тоже к этому готов", - отметил Деревянченко.

"Мой тренер сказал мне, что я могу делать все, что угодно, когда выиграю пояс, только не плакать", - добавил украинец.

Также Деревянченко уже заявил, что через полгода будет готов к следующему бою после встречи с Чарло.

"После боя с Головкиным я очень хорошо отдохнул, и после этого боя мне, наверное, следует отдохнуть. Я думаю, шесть месяцев - это нормально, и я буду готов к следующему бою после Чарло", - сказал Сергей Деревянченко в интервью BoxingScene

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Спорт, Бокс, Сергей Деревянченко.

Автор:

Телеграф
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