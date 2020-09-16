Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
Войти в историю: мотивирующий ролик от Ломаченко (Видео)
Войти в историю: мотивирующий ролик от Ломаченко (Видео)
Королева: украинский баскетболист НБА Лень показал новую девушку (Фото)
Королева: украинский баскетболист НБА Лень показал новую девушку (Фото)

Лопес: Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред

Лопес: Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Fightnews Фото: Твиттер
Американский боксер – о поединке против Василия Ломаченко.

17 октября Василий Ломаченко проведет чемпионский бой за 4 титула в легком весе против Теофимо Лопеса. Американец опроверг информацию о том, что Ломаченко отдал ему часть своего гонорара для того, чтобы бой состоялся:

«Слухи о том, что Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред. Именно так это называется. Такой была раскрутка этого поединка, ради нее и вбросили эту информацию. В какой-то момент они аналогично раскручивали тему, мол, я отклонил поединок. Нет, я отклонил предложение, с которым ко мне пришли. Тем временем, Ломаченко пиарили так, будто он отдал 800 тысяч долларов.

В общем, они раскручивали наш бой, который действительно состоится. Все уже сделано и подписано. Если они продвигают поединок, то мы получим больше просмотров. Но, с другой стороны, они рекламируют то, что даже не является правдой.

В ситуацию вмешался телеканал ESPN. Я все равно не получу справедливую долю. Но разговоры о том, что я избегал поединка – это неправда. Я не такой».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Луческу: Родригеса нужно было менять, но я доверился ему и он отблагодарил голом
03 Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
04 За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
05 Королева: украинский баскетболист НБА Лень показал новую девушку (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь