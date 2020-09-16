Лопес: Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред

Американский боксер – о поединке против Василия Ломаченко.

17 октября Василий Ломаченко проведет чемпионский бой за 4 титула в легком весе против Теофимо Лопеса. Американец опроверг информацию о том, что Ломаченко отдал ему часть своего гонорара для того, чтобы бой состоялся:

«Слухи о том, что Ломаченко отдал мне часть гонорара – полный бред. Именно так это называется. Такой была раскрутка этого поединка, ради нее и вбросили эту информацию. В какой-то момент они аналогично раскручивали тему, мол, я отклонил поединок. Нет, я отклонил предложение, с которым ко мне пришли. Тем временем, Ломаченко пиарили так, будто он отдал 800 тысяч долларов.

В общем, они раскручивали наш бой, который действительно состоится. Все уже сделано и подписано. Если они продвигают поединок, то мы получим больше просмотров. Но, с другой стороны, они рекламируют то, что даже не является правдой.

В ситуацию вмешался телеканал ESPN. Я все равно не получу справедливую долю. Но разговоры о том, что я избегал поединка – это неправда. Я не такой».