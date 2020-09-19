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"Ломаченко уронят": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Василия с Лопесом (Видео)

"Ломаченко уронят": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Василия с Лопесом (Видео)
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBC и IBF американец Майки Гарсия, который поднялся в весе и потерял свои титулы, считает, что Теофимо Лопесу вполне по силам нокаутировать Василия Ломаченко.

"Ломаченко - Лопес - фантастический бой. Василий встретится с молодым и сильным легковесом, поэтому я думаю, что это будет тяжелый поединок для него. Да и для самого Лопеса бой будет сложным. Он еще не боксировал с соперниками, у которых был бы такой же набор навыков, как у Ломаченко.

Это очень равный поединок. Если честно, я не буду удивлен, если Теофимо выиграет. На мой взгляд, у Теофимо будет много успешных моментов и хороших раундов. Поэтому не удивлюсь, если Лопес уронит Ломаченко", - рассказал Майки в комментарии для Youtube-канала ESNEWS.

Напомним, объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC, который принадлежит украинцу.

Ранее Телеграф сообщал, что Гвоздик находится в тренировочном лагере Ломаченко в США.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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