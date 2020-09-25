"Мечта всей его жизни": Красюк считает, что Ломаченко может потерять все в бою с Лопесом

Промоутер считает, что шансы боксеров на победу 50 на 50.

Украинский промоутер Александр Красюк дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

"Этот бой должен быть самым большим испытанием для Ломаченко. Это не должно быть испытанием внутри ринга, но весь этот трэшток - это то, с чем он никогда не сталкивался. Обычно его психология на высоком уровне, но неизвестно, как это сработает в этот раз.

Я никогда не следил за Теофимо Лопесом. Он молодой парень. Нокаут в крайнем бою показал, что он серьёзный мужик. Я думаю, это бой 50 на 50.

Василий — гений в ринге, но он на 10 лет старше Лопеса. Теофимо из Америки, говорит на английском и на испанском. Он может стать огромной звездой, если победит. Если он проиграет - он все равно будет звездой. Так что ему особо нечего терять. Ломаченко же может потерять все. Та же ситуация, как в бою Усик – Чисора.

Это, скажем так, бой за абсолютного чемпиона, а мечта Василия - стать абсолютным чемпионом. Это мечта всей его жизни. Я не могу дождаться этого поединка", - сказал Александр Красюк в интервью Boxing Social.