Деревянченко - Чарло: букмекеры дали неутешительный прогноз для украинца

Сергей Деревянченко является андердогом в чемпионском бою с Джермаллом Чарло.

В ночь на 27-е сентября (время киевское) в Анкасвилле (Штат Коннектикут, США) состоится большой вечер профессионального бокса. Уникальное событие от Showtime будет разбито на два условных шоу. Первое возглавит поединок украинца Сергея Деревянченко с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло. А во втором выступит брат-близнец американца Джермелл, который является чемпионом по версии WBC в первом среднем весе.

Кроме того, в карде поединка украинца состоится чемпионский бой в легчайшем весе между филиппинцем Джоном Риэлем Касимеро и ганцем Дюком Микахой. Также за титул WBA во втором легчайшем весе сразятся американцы Брэндон Фигероа и Дэмьен Васке.

Во второй части шоу кард возглавит объединительный поединок Джермелла Чарло с чемпионом WBA Super и IBF Хейсоном Росарио из Доминиканской Республики. В андеркарде этого вечера бокса пройдут еще два боя. Боксеры второго легчайшего веса мексиканцы Луис Нери и Аарон Аламеда оспорят вакантный пояс WBC. Также на ринг выйдут представители второго легчайшего веса американец Даниэль Роман и обладатель пояса WBC Silver Хуан Карлос Пайано.

Букмекеры дают неутешительный прогноз для украинского боксера, однако не стоит забывать, что в боксе все решает один удар.

Пари-Матч: (победа Чарло 1,52 - ничья 17 - победа Деревянченко 2,45)

Фаворит: (1,2 - 21 - 2,6)

William Hill: (1,57 - 21 - 2,37)

Телеграф напоминает, что последним поединком Деревянченко на профи-ринге стал бой с мировой звездой бокса казахстанцем Геннадием Головкиным. Украинец провел близкий бой и проиграл лишь решением судей. Что касается Чарло, то непобедимый американец защитил титул в бою с Деннисом Хоганом, нокаутировав ирландца в 7-м раунде.