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Деревянченко - Чарло: онлайн-трансляция боя

Деревянченко - Чарло: онлайн-трансляция боя
Обновлено 01:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Прямая текстовая трансляция чемпионского боя Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.

Украинец Сергей Деревянченко этой ночью, 27 сентября (время киевское), проведет бой против чемпиона мира в среднем весе по версии WBC американца Джермалла Чарло. Это будет третья попытка украинца стать чемпионом мира. "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка (начало трансляции ближе к 05:00).

Шоу бокса Деревянченко - Чарло пройдет в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) в "Мохеган-Сан Казино" и станет честью грандиозного вечера бокса от телегиганта Showtime. Во второй части боксерского вечера на ринг выйдет брат-близнец Джермалла - чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло, которой в объединительном поединке сразится с чемпионом WBA Super и IBF Хейсоном Росарио из Доминиканской Республики.

Перед боем

За день до поединка боксеры провели официальную процедуру взвешивания, а также в последний раз сошлись в дуэли взглядов. По итогам взвешивания чемпион показал на весах 159,75 фунта (72.46 кг), а украинский претендент 159,5 фунта (72.35 кг) при лимите категории до 160 фунтов (72,574 кг).

Где смотреть

В прямом эфире в Украине бой Деревянченко - Чарло покажете телеканал "Интер". Ночь "Большого бокса" на "Интере" начнется 27 сентября в 03:50 по киевскому времени, а старт главного боя шоу ориентировочно намечен на 05:00. Кроме того, "Интер" покажет и со-главный поединок вечера бокса в Анкасвилле.

Прогноз букмекеров

Букмекеры дают неутешительный прогноз для украинского претендента, однако не стоит забывать, что в боксе все может решить один удар. По мнению специалистов, американец является фаворитом. Коэффициент на его победу становит 1,2 - 1,52,  успех Деревянченко оценивается в 2,37 - 2,65. Ничейный исход крайне маловероятен - 17-21.

Предыдущий бой

В своем прошлом бою Деревянченко (13–2, 10 KO) удивил многих экспертов, дав настоящий бой Геннадию Головкину. Схватка за вакантный титул IBF в среднем весе завершилась для GGG победой единогласным решением судей 112-115, 112-115, 113-114, но выступление украинца поразило настолько, что ему сходу дали еще один "титульник".

Что касается Джермалла Чарло (30–0, 22 KO), то небитый американец в своей последней схватке нокаутировал ирландца Денниса Хогана.

Андеркард боя

Showtime решил в Анкасвилле провести супершоу и чемпионские бои сегодня состоятся не только в главных поединках. 

  • Луис Нери (Мексика) - Аарон Аламеда (Мексика) - бой за вакантный пояс WBC во втором легчайшем весе.
  • Джон Казимеро (Филиппины) - Дюк Мика (Гана) - бой за титул WBO в легчайшем весе.
  • Дэниел Роман (США) - Хуан Карлос Пайано (Доминиканская Республика) - бой во втором легчайшем весе.
  • Брэндон Фигероа (США) - Дэмиен Васкес (США) - бой за титул WBA во втором легчайшем весе.
  • Бахрам Муртазалиев (Россия) - Мэнни Вудс (США) - бой в первом среднем весе.

Телеграф напоминает, что Деревянченко в третий раз сразится за титул чемпиона мира. Предыдущие две попытки не увенчались успехом для украинца. Сначала он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей, а затем Головкину единогласным решением.

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Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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