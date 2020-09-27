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Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира

Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
05:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сергей Деревянченко выдал конкурентный бой с Джермаллом Чарло.

Ночью 27 сентября (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) в "Мохеган-Сан Казино" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.

Украинский средневес Сергей Деревянченко не сумел совладать с физической мощью небитого чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло и уступил американцу единогласным решением судей. Судейский счет: 116-112, 117-111, 118-110. Отметим, в середине схватки Чарло серьезно рассек бровь претенденту над правым глазом, что значительно уменьшило наступательную способность украинца.

Таким образом, Джермалл Чарло защитил титул чемпиона мира и добыл свою 31-ю победу на профи-ринге. Деревянченко, в свою очередь, проиграл третий бой на профессиональной арене при 13 победах.

Украинский претендент в третий раз сражался за титул чемпиона мира. Предыдущие две попытки не увенчались для него успехом. Ранее он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей, а затем Головкину единогласным решением.

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Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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