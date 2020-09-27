Скачать
Воскресенье, 27.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Есть Рекорд: Бех-Романчук эффектно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Видео)
Есть Рекорд: Бех-Романчук эффектно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Видео)
Незабитый пенальти, автогол и удаление: обзор безумного матча Минай - Динамо (Видео)
Незабитый пенальти, автогол и удаление: обзор безумного матча Минай - Динамо (Видео)
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину: видеообзор
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину: видеообзор

Деревянченко - Чарло. Видео боя

Деревянченко - Чарло. Видео боя
Обновлено 05:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Смотреть полное видео боя Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.

Сегодня ночью в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершилась первая часть грандиозного вечера профессионального бокса от телегиганта Showtime, главным событием которого стал поединок украинца Сергея Деревянченко и американского чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

Итогом схватки стала победа чемпиона единогласным решением судей: 116-112, 117-111, 118-110. 

Видео боя Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло:

Ранее Телеграф сообщал, что непобедимый украинский боксер Сергей Богачук добыл свою 18-ю досрочную победу в профи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Чарло: события боя
02 Биатлон. Результаты мужской эстафеты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь