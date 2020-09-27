Деревянченко - Чарло. Видео боя

Смотреть полное видео боя Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.

Сегодня ночью в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершилась первая часть грандиозного вечера профессионального бокса от телегиганта Showtime, главным событием которого стал поединок украинца Сергея Деревянченко и американского чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

Итогом схватки стала победа чемпиона единогласным решением судей: 116-112, 117-111, 118-110.

Видео боя Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло:

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