Промоутер Джошуа назвал единственный недостаток Усика

Глава Matchroom Boxing и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что у Александра Усика есть только один недостаток в хевивейте - отсутствие ударной мощи по сравнению с большими чемпионами дивизиона.

"В хевивейте нельзя боксировать с Усиком. С ним нельзя показывать ни грамма уважения, его надо вымотать, заставить пятиться к канатам и избить. Единственный недостаток Усика как боксера - это отсутствие супертяжелой артиллерии, которая есть, к примеру, у Уайлдера, Джошуа и Тайсона Фьюри. Но у Александра просто прекрасный арсенал других навыков: отличное виденье ринга и невероятные ноги. Усик очень опасен и может победить любого соперника. Мне интересны его бои в 2021 году", - заявил Хирн в интервью Гарету Дэвису на его Youtube-канале.

Ранее Телеграф сообщал, что Тайсон Фьюри не увидел победы Усика над Чисорой.

Телеграф напоминает, что Усик является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа, которому вскоре предстоит сразиться с болгарином Кубратом Пулевым.