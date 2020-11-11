Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Польша - Украина: когда и где смотреть товарищеский матч
Польша - Украина: когда и где смотреть товарищеский матч
Лучший удар в истории гольфа: спортсмен попал в лунку с отскоком от воды (видео)
Лучший удар в истории гольфа: спортсмен попал в лунку с отскоком от воды (видео)
Украинец Аникеев выиграл чемпионат мира по шашкам
Украинец Аникеев выиграл чемпионат мира по шашкам
В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)
В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)

Промоутер Джошуа назвал единственный недостаток Усика

Промоутер Джошуа назвал единственный недостаток Усика
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Глава Matchroom Boxing и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что у Александра Усика есть только один недостаток в хевивейте - отсутствие ударной мощи по сравнению с большими чемпионами дивизиона.

"В хевивейте нельзя боксировать с Усиком. С ним нельзя показывать ни грамма уважения, его надо вымотать, заставить пятиться к канатам и избить. Единственный недостаток Усика как боксера - это отсутствие супертяжелой артиллерии, которая есть, к примеру, у Уайлдера, Джошуа и Тайсона Фьюри. Но у Александра просто прекрасный арсенал других навыков: отличное виденье ринга и невероятные ноги. Усик очень опасен и может победить любого соперника. Мне интересны его бои в 2021 году", - заявил Хирн в интервью  Гарету Дэвису на его Youtube-канале.

Ранее Телеграф сообщал, что Тайсон Фьюри не увидел победы Усика над Чисорой.

Телеграф напоминает, что Усик является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа, которому вскоре предстоит сразиться с болгарином Кубратом Пулевым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)
02 Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
03 Слон и моськи: сеть рассмешил супергол в Бельгии с изюминкой (видео)
04 Чисора после Усика сразится с Уайтом
05 Шевченко исключил двух футболистов из заявки на матч с Польшей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь