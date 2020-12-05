Промоутер Ломаченко хочет подписать Усика

Непобедимый украинский боксер-супертяж Александр Усик в ближайшее время подпишет контракт с K2 или найдет себе нового промоутера. Планы на украинца имеет известный американский промоутер Боб Арум, который представляет другого украинского боксера Василия Ломаченко. По словам функционера, он давно знаком с Александром и считает его чудесным боксером и замечательным человеком. Также Арум сообщил, что еще не общался с менеджером боксера Эгисом Климасом, но ожидает, что тот сам выйдет на него.

"Мы были бы счастливы подписать Усика. Я подружился с ним, он очень веселый, очаровательный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко (боксеры дружат, - прим. ред.)", - цитирует Арума Betway Insider.

Ранее "Телеграф" сообщал, что небитый британский боксер вызвал на бой Александра Усика.