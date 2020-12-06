Американский чемпион успешно вернулся на ринг после ужасного ДТП (видео)

В ночь на 6 декабря (время киевское) в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого на ринг вышли топовые американские боксеры Эррол Спенс и Дэнни Гарсия. На кону схватки стояли чемпионские пояса Спенса по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.

Боксеры прошли всю дистанцию боя в 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Эрролу: 117-111 и 116-112 дважды. Таким образом, непобедимый Спенс добыл свою 27-ю победу на профи-ринге, а Гарсия проиграл в третий раз при 36 победах.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Дэнни Гарсия скандально победил украинца Ивана Редкача. Эррол Спенс, в свою очередь, не выходил на ринг с сентября 2019 года. Боксер прошлой осенью угодил в страшное ДТП, но сумел выжить и вернуться на ринг.