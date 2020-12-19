Сауль Альварес - Каллум Смит: где и когда смотреть бой

В ночь на 20 декабря (время киевское) в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Сауль Альварес (51–1–2, 36 KO) - Каллум Смит (27–0, 19 KO). На кону схватки мексиканца и британца будут стоять пояса WBA, WBC и The Ring во втором среднем весе.

Бой Сауль Альварес - Каллум Смит не покажут по ТВ в Украине. прямая видеотрансляция шоу будет доступна на стриминговом сервисе DAZN, месячная подписка на который стоит 54,55 грн. Кроме того, схватку покажет телеканал Sky Sports. Начало шоу запланировано на 03:00 20 декабря по киевскому времени, главный бой ожидается ближе к пяти утра.

Проморолик боя Сауль Альварес - Каллум Смит:

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