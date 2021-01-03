Гарсия высмеял Ломаченко после победы над Кэмпбеллом

Непобедимый американский легковес Райан Гарсия нокаутировал Люка Кэмпбелла в 7-м раунде на вечере бокса в Далласе. После своей победы он заявил, что является особенным боксером, ведь двукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко не сумел отправить Кэмпбелла в нокаут.

"Парень, выигравший две олимпийские золотые медали, Ломаченко, не смог нокаутировать его, Также Линарес не смог этого сделать. Мне 22 года, и я его нокаутировал Кэмпбелла. Это должно вам кое-что сказать. Я особенный. Я встал с канваса (Гарсия в начале поединка оказался в нокдауне, - прим. ред.). Эй, сколько раз падал Мухаммед Али? Вы встаете и сражаетесь. Я хочу "Танка" (Джервонту Дэвиса, - прим. ред.), вот кого я хочу. Я показал, что я мужчина и чемпион", - цитирует Гарсию boxing247.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Далласе выступил и брат Райана Шон Гарсия.