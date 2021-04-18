"Нигерийский Питбуль" отправил непобедимого боксера в тяжелый нокаут (видео)

На вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялось немало зрелищных поединков, в частности, Эфетобор Апочи по прозвищу "Нигерийский Питбуль" сразился с американцем Деоном Николсоном. Оба соперника на момент схватки являлись непобедимыми боксерами первого тяжелого веса.

33-летний Апочи задал тон поединку, а уже во втором и третьем раунде нигериец отправлял соперника в тяжелые нокдауны. После второго падения рефери был вынужден остановить схватку из-за состояния здоровья 30-летнего Николсона.

Видео нокаута в бою Эфетобор Апочи - Деон Николсон:

Для Эфетобора эта победа стала 11-й на профи-ринге, Николсон, в свою очередь, проиграл впервые, имея в своем послужном списке 14 побед.

Отметим, в главном бою шоу Тони Харрисон и Брайант Перрелла свели бой к ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иван Редкач проиграл на вечере бокса в Атланте.