Бриггсу предложили провести бой с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в хевивейте по версии WBO Шеннон Бриггс заявил, что ему предложили бой с экс-чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в том же весе Владимиром Кличко.

"Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Сообщаю об этом впервые. Об этом не знает даже моя жена. Ребята, вы первые, кто об этом узнал. Клянусь богом. Никто об этом не знает. Вы узнали об этом первыми. Не знаю, будет это профессиональный или выставочный бой. Они позвонили мне и сказали: "Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела", - приводит слова Бриггса talksport.

Отметим, Шеннону уже стукнуло 49 лет, а Владимир младшего американца на 4 года.

Бриггс уже дрался с Виталием Кличко. В 2010 году украинец добыл уверенную победу единогласным решением судей.

Примечательно, что когда Кличко был чемпионом мира, Бриггс активно следовал за ним по пятам, надеясь получить бой.