Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
Ахметов назвал главную цель "Шахтера" (видео)
Ахметов назвал главную цель "Шахтера" (видео)
"Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола
"Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола

Бриггсу предложили провести бой с Владимиром Кличко

Бриггсу предложили провести бой с Владимиром Кличко
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cannon_briggs

Бывший чемпион мира по боксу в хевивейте по версии WBO Шеннон Бриггс заявил, что ему предложили бой с экс-чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в том же весе Владимиром Кличко

Шеннон Бриггс пытался утопить Владимира Кличко

"Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Сообщаю об этом впервые. Об этом не знает даже моя жена. Ребята, вы первые, кто об этом узнал. Клянусь богом. Никто об этом не знает. Вы узнали об этом первыми. Не знаю, будет это профессиональный или выставочный бой. Они позвонили мне и сказали: "Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела", - приводит слова Бриггса talksport.

Отметим, Шеннону уже стукнуло 49 лет, а Владимир младшего американца на 4 года. 

Бриггс уже дрался с Виталием Кличко. В 2010 году украинец добыл уверенную победу единогласным решением судей.

Примечательно, что когда Кличко был чемпионом мира, Бриггс активно следовал за ним по пятам, надеясь получить бой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 267

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Шеннон Бриггс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола
03 "Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти: видеообзор финала с "Ман Юнайтед"
04 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": фавориты пропустили первыми (видео)
05 Кавани сравнял счет в финале Лиги Европы (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь