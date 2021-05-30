"Филиппинская молния" брутально нокаутировал непобедимого чемпиона WBC (видео)

В ночь на 30 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в легчайшем весе между филлипинским претендентом Нонито Донэйром и обладателем титула WBC Нордином Убаали из Франции.

38-летний Донэйр по прозвищу "Филиппинская молния" в доминирующем стиле досрочно остановил небитого ранее 34-летнего Убаали. Уже в третьем раунде Нонито уложил соперника на канвас, при чем сделал это дважды. Правда, второй нокдаун не был засчитан, ведь удар был нанесен после гонга. А в четвертой трехминутке филиппинец серий ударов нокаутировал оппонента.

Видео лучших моментов боя Нонито Донэйр - Нордин Убаали:

Для Донэйра этот успех стал 41-м в карьере при шести поражениях, Убаали, в свою очередь, проиграл впервые, имея на счету 17 побед.

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