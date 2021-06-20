Японский чемпион избил филиппинского претендента (видео)

В ночь на 20 июня в Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой чемпиона WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ против филиппинца Майкла Дасмаринаса.

Иноуэ уже во втором раунде ударом в корпус потряс оппонента, а в третьем продолжил начатое и нокаутировал соперника. Таким образом, 28-летний японец добыл свою 21 победу на профи-ринге при отсутствии поражений. Для Дасмаринаса это поражение стало третьим в карьере при 30 победах и одной ничьей.

Лучшие моменты боя Наоя Иноуэ - Майкл Дасмаринас:

Отметим, через неделю Top Rank проведет еще одно шоу, в котором выступит украинец Василий Ломаченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте от известного британского супертяжа.