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Японский чемпион избил филиппинского претендента (видео)

Японский чемпион избил филиппинского претендента (видео)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram toprank

В ночь на 20 июня в Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой чемпиона WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ против филиппинца Майкла Дасмаринаса.

"Филиппинская молния" брутально нокаутировал непобедимого чемпиона WBC (видео)

Иноуэ  уже во втором раунде ударом в корпус потряс оппонента, а в третьем продолжил начатое и нокаутировал соперника. Таким образом, 28-летний японец добыл свою 21 победу на профи-ринге при отсутствии поражений. Для Дасмаринаса это поражение стало третьим в карьере при 30 победах и одной ничьей.

Лучшие моменты боя Наоя Иноуэ - Майкл Дасмаринас:

Отметим, через неделю Top Rank проведет еще одно шоу, в котором выступит украинец Василий Ломаченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте от известного британского супертяжа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,023

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Наоя Иноуэ, Майкл Дасмаринас.
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