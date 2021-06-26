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Усик и Кличко приоделись для встречи с князем Монако (фото)

Усик и Кличко приоделись для встречи с князем Монако (фото)
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usyk17.promotions

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который завершил карьеру, вместе со своим именитым соотечественником Александром Усиком встретились с князем Монако Альбером II. Об этом стало известно после публикации соответствующих фото в соцсетях бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте. 

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Именитые спортсмены повстречали князя в Монте-Карло, а затем их пригласили на официальный прием. Для такой встречи боксеры сменили спортивный стиль на официальный. Александр надел смокинг и бабочку, а Владимир ограничился пиджаком. К слову, вместе с Усиком была и его вторая половинка - жена Екатерина.

"В гостях у князя Монако", - гласит сообщение под фото на страничке промоутерской компании Усика.

 
 
 
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Публикация от USYK-17 PROMOTIONS (@usyk17.promotions)

Примечательно, что Усик и Кличко пересеклись в Монако пару дней назад. Тогда стало понятно, что до габаритов Владимира Александру, которого скоро ожидает чемпионский бой с Энтони Джошуа, очень далеко.

 
 
 
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Публикация от LomUs (@lomus_official)

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал дату боя чемпиона с Усиком.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Владимир Кличко, Монако, Бокс, Альбер II, Александр Усик.
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