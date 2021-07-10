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Небитый мексиканский боксер избил непобедимого американца (видео)

Небитый мексиканский боксер избил непобедимого американца (видео)
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram williamzepeda

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на стадионе Banc of California состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Хильберто Рамирес - Салливан Баррера. Но и в андеркарде было на что посмотреть.

Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира в трех весах (видео)

В разогревочном поединке на ринг вышли небитые ранее 25-летний мексиканец Уильям Зепеда по прозвищу "Креветка" и американец Гектор Танахара. Поединок проходил в рамках легкого веса, а на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBA Continental Americas. По началу схватка проходила в равной борьбе, однако Зепеда с каждым раундом  наращивал преимущество, а защита Танахары ослабевала. В какой-то момент голова Гектора попросту превратилась в "удароприемник", и команда американца после шестой трехминутки решила сдаться.

Отметим, Уильям добыл свою 23-ю победу в профи, а Гектор проиграл впервые, имея на своем счету 19 побед.

Видео лучших моментов боя Гектор Танахара - Уильям Зепеда:

"Телеграф" напоминает, что в легком весе дерется и бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко. Недавно Loma громко вернулся на ринг, избив японца Масаеши Накатани.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 123

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Бокс, Нокаут, Гектор Танахара, Уильям Зепеда.
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