Небитый мексиканский боксер избил непобедимого американца (видео)

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на стадионе Banc of California состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Хильберто Рамирес - Салливан Баррера. Но и в андеркарде было на что посмотреть.

В разогревочном поединке на ринг вышли небитые ранее 25-летний мексиканец Уильям Зепеда по прозвищу "Креветка" и американец Гектор Танахара. Поединок проходил в рамках легкого веса, а на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBA Continental Americas. По началу схватка проходила в равной борьбе, однако Зепеда с каждым раундом наращивал преимущество, а защита Танахары ослабевала. В какой-то момент голова Гектора попросту превратилась в "удароприемник", и команда американца после шестой трехминутки решила сдаться.

Отметим, Уильям добыл свою 23-ю победу в профи, а Гектор проиграл впервые, имея на своем счету 19 побед.

Видео лучших моментов боя Гектор Танахара - Уильям Зепеда:

"Телеграф" напоминает, что в легком весе дерется и бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко. Недавно Loma громко вернулся на ринг, избив японца Масаеши Накатани.