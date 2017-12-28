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Биатлон. Результаты масс-старта "Рождественской гонки" в Гельзенкирхене

Екатерина Юрлова-Перхт
20:19 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Российские биатлонисты выиграли масс-старт на традиционной "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков выиграли масс-старт на традиционной "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене. Вторыми стали чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец, а замкнули тройку призеров французы Анаи Бескон и Эмильен Жаклен. Реш и Джима проиграли много и будут стартовать во второй части с отставанием в 45 секунд.

Биатлон. Результаты женской гонки масс-старт чемпионата Украины

Биатлон. "Рождественская гонка". Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Екатерина Юрлова-Перхт/Алексей Волков (Россия) – 33.29,8 (3).

2. Ева Пускарчикова/Ондржей Моравец (Чехия) – +9,2 (4).

3. Анаи Бескон/Эмильен Жаклен (Франция) – +9,7 (6).

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Новости спорта, Алексей Волков, Биатлон 2017/18, Екатерина Юрлова-Перхт, Новости биатлона.
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